Rocket League: RocketID verschoben und Xbox-One-X-Unterstützung im Dezember - 4Players.de

Die "RocketID" in Rocket League wird in diesem Jahr nicht mehr an den Start gehen. Derzeit ist Anfang 2019 geplant . Mithilfe dieser Ingame-ID (Beispiel: Scarab#7777) wird man Freunde über alle Plattformen hinweg finden und Gruppen erstellen können. Außerdem versucht Psyonix Sony ins Boot zu holen, damit Rocket League übergreifend auf allen Plattformen gespielt werden kann.Anfang Dezember wird höchstwahrscheinlich das Update mit Xbox-One-X-Unterstützung erscheinen. Das Auto-Fußballspiel wird auf der Microsoft-Konsole in 4K mit 60 fps und HDR laufen. Im Dezember wird ebenfalls der zweite Rocket Pass erscheinen - zusammen mit einem weiteren lizenzierten Premium-DLC. Auch ein Winter-Event (Frosty Fest 2018) ist geplant.Psyonix schreibt außerdem, dass die im Zuge des Season-9-Updates eingeführten "Competitive Extra Modes" gut ankommen würden. Jede Wettbewerbs-Playlist im Extra-Modus hätte (im Durchschnitt) doppelt so viele aktive Spieler wie ihre Casual-Varianten. Auch der erste Rocket Pass (Ende: 26. November) scheint gut angenommen zu werden. Last but not least findet im November die RLCS Season 6 Weltmeisterschaft in Las Vegas statt.Letztes aktuelles Video: Halloween-Special