Rocket League: Dezember-Update mit Xbox-One-X-Unterstützung steht an - 4Players.de

Am 3. Dezember 2018 wird das letzte Update des Jahres für Rocket League erscheinen. Nach der Installation kann es auf der Xbox One X in nativer 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde gespielt werden (mit HDR). Nutzt man die Xbox One X an einem 1080p-Fernseher, wird das Spiel "Supersampling" verwenden, um die Grafikqualität zu verbessern.Ansonsten umfasst das Dezember-Update Ranglisten für Ranglisten-Extra-Modi, Änderungen am XP/Fortschrittssystem (weitere wöchentliche Gewinnboni), die EP 'Rocket League x Monstercat Vol. 5' und neue Community-Flaggen (für Extra Life und Speedy). Informationen über den Rocket Pass 2 und das Frosty Fest 2018, die beide noch vor Jahresende an den Start gehen werden, sollen später folgen.Letztes aktuelles Video: Halloween-Special