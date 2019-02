Rocket League: Plattformübergreifendes Gruppensystem verfügbar - 4Players.de

Aktualisierung vom 19. Februar 2019, 20:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. Februar 2019, 18:30 Uhr:

Das "Friends Update" für Rocket League ist auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Es umfasst u.a. das plattformübergreifende Gruppensystem ( Change-Log ).Psyonix wird das "Friends Update" für Rocket League am 19. Februar 2019 auf allen Plattformen (abhängig von First-Party-Zertifizierungen) veröffentlichen. Das "Friends Update" bringt das plattformübergreifende Gruppensystem, die Freundesliste (früher RocketID genannt). Zum ersten Mal können Spieler in Rocket League Freunde von anderen Spielplattformen zu Gruppen und in Clubs einladen (Cross-Plattform-Groups).Die Belohnungen für Saison 9 von Wettkampf- und Extra-Modus sind mit dem neuen Update ebenfalls verfügbar. Es beginnt zudem die zehnte Wettkampfsaison. Außerdem versprechen die Entwickler verschiedene Verbesserungen der allgemeinen Spielqualität.Letztes aktuelles Video: Friends Trailer