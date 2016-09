Street Fighter 5: "Sicherheitsupdate" im September-Patch öffnete Hintertür für Dritte und brachte weitere Probleme; Capcom reagierte mit Rollback-Patch - 4Players.de

The rollback to the PC version of SFV prior to the security measure update is now live. The new September content is included. — Street Fighter (@StreetFighter) 24. September 2016

Mit dem September-Update hat Capcom auf dem PC eine neue Anti-Crack-Methode implementiert, die einige Nutzer davon abhalten sollte, die ausführbare Datei von Street Fighter 5 zu hacken. Auch Cheater, die mit illegalen Machenschaften (Speicher-Adressen-Hacks) an die Ingame-Währung "Fight Money" gelangen wollten, sollten durch dieses clientseitige Sicherheitsupdate ausgesperrt werden. Allerdings sorgte genau dieses Update dafür, dass viele Leute das Prügelspiel überhaupt nicht mehr starten konnten, was zunächst auf Probleme mit der Anti-Viren-Software geschoben wurde. Danach fanden aber mehrere Spieler heraus (u.a. durch ungewöhnliche Windows-Meldungen beim Spielstart; Spiel erfordert "Kernel Access"), dass mit dem Update eine sys-Datei in das Windows-Verzeichnis kopiert wurde, die eigentlich das Spiel schützen sollte, aber eine mögliche Hintertür in das System für Dritte offen ließ. In diversen Berichten ist von einem Rootkit die Rede, auf das die Viren-Scanner entsprechend ansprangen. Es folgte viel Kritik von PC-Spielern. In der Zwischenzeit hat Capcom aber reagiert und das Sicherheitsupdate als Bestandteil des September-Updates via Rollback-Patch zurückgezogen.Zu dem clientseitigen Sichterheitsupdate schrieb Capcom am 22. September: "As a part of the new content and system update releasing later today, we're also rolling out an updated anti-crack solution (note: not DRM) that prevents certain users from hacking the executable. The solution also prevents memory address hack that are commonly used for cheating and illicitly obtaining in-game currency and other entitlements that haven’t been purchased yet.The anti-crack solution does not require online connectivity in order to play the game in offline mode; however, players will be required to click-confirm each time they boot up the game. This step allows 'handshake' to take place between the executable and the dependent driver prior to launch."Quellen: Polygon Letztes aktuelles Video: Pro Tour DLC-Trailer