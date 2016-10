Street Fighter 5: Absatzzahlen weiterhin schwach - 4Players.de

Anfang des Jahres hatte Capcom damit gerechnet, bis Ende März zwei Millionen Exemplare von Street Fighter 5 abzusetzen. Doch selbst Ende Juni konnte man auf lediglich 1,4 Millionen Verkäufe zurückblicken (wir berichteten ). Und wie es aussieht, bleibt der Absatz auch weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Im aktuellen Geschäftsbericht (via MCV UK ) werden nämlich nach wie vor exakt dieselben Absatzzahlen genannt, was bedeute, dass zwischen Mai und September weniger als 100.000 Exemplare des Beat'em-Ups über die Ladentheke gewandert seien. Ein Wert, der angesichts der umfangreichen Nachbesserungen und der Popularität des Titels im eSports-Bereich fast ein wenig schockierend sei, so das britische Branchenmagazin.Letztes aktuelles Video: Pro Tour DLC-Trailer