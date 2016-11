Street Fighter 5: Akuma ergänzt demnächst die Kämpferriege - 4Players.de

Akuma wird demnächst in Street Fighter 5 spielbar sein, wie Gematsu mit Verweis auf eine Ankündigung Capcoms berichtet. Sein öffentliches Debüt soll der Charakter auf Sonys PlayStation Experience feiern, die am 3. und 4. Dezember in Anaheim stattfindet. Am ersten Tag der Veranstaltung wird zudem der Capcom Cup ausgetragen, bei dem 32 Spieler um den Titel des Street-Fighter-5-Weltmeisters kämpfen.Das folgende Video zeigt erste Bilder von Akuma. Wann er im Spiel verfügbar sein wird, geht aus dem Gematsu-Artikel nicht hervor.Letztes aktuelles Video: Pro Tour DLC-Trailer