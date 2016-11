Street Fighter 5: Soll bis 2020 weiter unterstützt werden; stärkere eSports-Verankerung geplant - 4Players.de

Capcom möchte Street Fighter 5 noch bis 2020 weiter unterstützen, dies sagten Yoshinori Ono (Producer) und Tomoaki Ayano (Producer) gegenüber der japanischen Zeitschrift Famitsu via EventHubs . Zugleich möchten sie das Spiel stärker im eSports-Bereich verankern. Ono würde gerne die Anzahl der Turnier-Teilnehmer erhöhen, damit sie größere Turniere veranstalten könnten. Dadurch würden auch mehr Leute zuschauen, was wiederum in direktem Zusammenhang mit den Verkäufen stehen würde, meinte er. Die Zukunft des Spiels würde von diesem eSports-Plan abhängen. Ob Capcom in der Zwischenzeit andere Beat'em-Ups veröffentlichen wird, dazu sagten die Produzenten nichts, aber es würde noch Arbeit anstehen, um den Street-Fighter-5-eSports-Plan umzusetzen.