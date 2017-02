Street Fighter 5: Kolin macht sich für ihren Einsatz bereit - 4Players.de

Am 28. Februar 2017 wird mit Kolin der zweite Charakter der zweiten Staffel die Kämpferriege von Street Fighter 5 erweitern. Kolin feierte ihr Debüt als Assistentin von Illuminati-Anführer Gill in Street Fighter 3 . Dazu heißt es von Capcom : "Die Illuminati verfolgen ihre eigenen dunklen, apokalyptischen Pläne. Kolin ist ein Phantom, denn sie agiert für Gill ganz unscheinbar und im Dunklen, um die Prophezeiung von Miranha zu erfüllen. Das ist das heilige Buch der Illuminati.Die blonde Kämpferin verspürt abgrundtiefen Hass gegenüber Shadaloo - woher rührt dieser? Und wie kam es überhaupt dazu, dass die Gills Handlangerin wurde? Antworten darauf liefert euch die Charakter-Story." Zum Kampfstil heißt es: "Kolin setzt beim Kampf auf Systema, das ist russisches Martial Arts. Mittels dieser Kampftechnik nutzt sie das Momentum ihres angreifenden Gegenübers und setzt es wiederum geschickt gegen diesen ein. Obendrein hat Gill ihr Eis-Kräfte verliehen, so dass ihr Kampfstil durch kalte Kraftstöße und tödlichen Eiszapfen erweitert wird."Kolin ist neben dem bereits erhältlichen Akuma sowie vier noch ausstehenden Charakteren Teil des 29,99 Euro teuren Season 2 Character Pass.Letztes aktuelles Video: Kolin