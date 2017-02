Street Fighter 5: Video: Kolin zeigt ihre Kampffertigkeiten - 4Players.de

V-Skill: Inside Slash: Kolins einzigartiger Counter ermöglicht es ihr, die gegnerische Moves mit Leichtigkeit abzuwehren und automatisch zu bestrafen.

V-Trigger: Diamond Dust: Mit einem vollen V-Meter kann Kolin zweimal mit dem Fuß auf den Boden stampfen - scharfen Eiszapfen schießen empor. Zusätzlich zum entstehenden Schaden und Betäubung, friert dieser Move die dazugehörige Betäubungs-Anzeige des Gegners ein. Während des speziellen Zustands, kann die Betäubung nicht abklingen. Wenn Kolin den Gegner erfolgreich betäubt, wird dieser dieser an Ort und Stelle eingefroren.

Critical Arts: Frost Tower: Kolin schnellt nach vorne mit einem Handkantenschlag. Wenn diese Attacke greift, beschwört sie große Eiszapfen aus dem Boden herauf. Die Aktion hebt den Gegner in die Luft, das Eis erledigt den Rest ...



Capcom stellt Kolin, die am 28. Februar 2017 die Kämpferriege von Street Fighter 5 erweitern wird (Season 2 Character Pass), im folgenden Trailer näher vor. Kolin feierte ihr Debüt als Assistentin von Illuminati-Anführer Gill in Street Fighter 3 . Zum Kampfstil heißt es: "Kolin setzt beim Kampf auf Systema, das ist russisches Martial Arts. Mittels dieser Kampftechnik nutzt sie das Momentum ihres angreifenden Gegenübers und setzt es wiederum geschickt gegen diesen ein. Obendrein hat Gill ihr Eis-Kräfte verliehen, so dass ihr Kampfstil durch kalte Kraftstöße und tödlichen Eiszapfen erweitert wird."Kolin ist neben dem bereits erhältlichen Akuma sowie vier noch ausstehenden Charakteren Teil des 29,99 Euro teuren "Season 2 Character Pass".Letztes aktuelles Video: Character Introduction Series - Kolin