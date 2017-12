In einem Blogeintrag hat Capcom Einzelheiten zu Street Fighter 5: Arcade Edition geschildert, das neben dem neuen V-Trigger-Modus auch einen Extra-Battle- sowie einen Arcade-Modus enthalten wird. Letzterer wird in dem Eintrag genauer beschrieben.So kann man sich entscheiden, welchen Weg man einschlagen möchte, wobei jeder Weg einem der Hauptspiele der Street-Fighter-Serie entspricht - neben Teil eins bis fünf gibt es daher das zwischen zwei und drei angesiedelte Alpha. Man wählt außerdem die Anzahl der Kämpfe und den Schwierigkeitsgrad. Anschließend wird man nur auf Charaktere treffen und auch selbst nur Kämpfer wählen können, die in dem entsprechenden Spiel zur Verfügung standen. Nach jedem Duell wählt man außerdem, welchem Kontrahenten man als nächstes gegenübertreten möchte. Auf einigen Wegen zerstört man zudem die von oben herabfallenden Fässer des entsprechenden Bonus-Levels.Mehr als 200 Enden können erfolgreiche Spieler sehen, deren Freischalten nicht nur vom Bestehen aller Kämpfe, sondern auch verschiedenen Bedingungen abhängt. Die erzielten Arcade-Punkte werden schließlich monatlich mit denen anderer Spieler verglichen, woraufhin der erfolgreichste einen entsprechenden Titel tragen darf.Die erweiterte Version von Street Fighter 5 erscheint am 16. Januar sowohl zum Download als auch im Handel. Aktuelle Street-Fighter-Spieler erhalten die Arcade Edition als kostenloses Update.Letztes aktuelles Video: Arcade Edition - V-Trigger II Teaser