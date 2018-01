Street Fighter 5: Arcade Edition: Alle V-Trigger-II-Aktionen im Video

Mit der Street Fighter 5: Arcade Edition bzw. dem großen Update für Street Fighter 5 werden alle Charaktere eine zweite V-Trigger-Fertigkeit (V-Trigger II) erhalten. Capcom verspricht sich dadurch mehr Flexibilität und Vielfalt in den Duellen. Einen Überblick über alle V-Trigger-II-Aktionen gibt das Video (siehe unten).Die Street Fighter 5: Arcade Edition ist eine aktualisierte Version von Street Fighter 5. Die neue Version wird ab dem 16. Januar 2018 als Box-Fassung sowie als digitaler Download für PlayStation 4 und als digitaler Download für PC erhältlich sein. Die Edition enthält alle Inhalte aus Street Fighter 5 und zusätzliche Neuerungen wie den Arcade-Modus, den Extra-Battle-Modus, neue V-Trigger-Moves, eine Galerie, eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche und mehr. Spieler, die Street Fighter 5 bereits besitzen, erhalten alle neuen Inhalte als automatisches Update kostenlos. Auch die DLC-Charaktere aus Season 1 und Season 2 sind in der Arcade Edition dabei. Besitzer der normalen Version des Spiels können diese Charaktere mit dem "Character-Pass" oder via "Fight Money" freischalten. Bestehende Street-Fighter-5-Spieler und zukünftige Besitzer der Arcade Edition werden Teil der "gleichen Spielergemeinschaft" sein, die auf PS4 und PC dank Cross-Platform auch systemübergreifend miteinander spielen können.Zu folgenden Zeitpunkten sind die V-Trigger-II-Aktionen der jeweiligen Charaktere im Video zu sehen: Ryu 00:56; Ken 01:33; Chun-Li 02:29; Cammy; 03:12; Nash 03:58; M. Bison 04:45; Vega 05:44; Birdie 06:30; Karin 07:21; R. Mika 08:10; Zangief 08:56; Dhalsim 09:38; Rashid 10:20; Laura 11:11; F.A.N.G. 12:01; Necalli 12:59; Alex 13:32; Guile 14:15; Ibuki 14:59; Balrog 15:43; Juri 16:22; Urien 17:12; Akuma 18:07; Kolin 19:03; Ed 20:01; Abigail 20:53; Menat 21:48; Zeku 22:37.Letztes aktuelles Video: Arcade Edition V-Trigger II Showcase