Street Fighter 5: Falke kündigt sich an - 4Players.de

Standing (Psychokugel) - Falke lässt die Psycho Power durch ihren Stab wie eine Schrotflinte los

Luft (Psycho Feder) - Falke schießt ein Projektil schräg nach unten aus der Luft

Hockend (Psycho Kanonen) - Falke liegt am Boden und schießt ein Projektil auf die Füße des Gegners"

V-Skill: Psycho Trombe: Falke streckt einen Arm aus und dreht ihren Stab vor sich. Psycho Trombe selbst kann durch eine Vielzahl von normalen Bewegungen abgebrochen werden und kann auch verwendet werden, um Geschosse abzuwehren.

V-Trigger I: Stärken: Dieser Doppel-Block-V-Trigger befähigt Falke die Psycho Power ihres Stabes einzusetzen, und ermöglicht ihr zusätzliche Varianten ihrer Spezialzüge, ohne im Voraus aufladen zu müssen.

V-Trigger II: Psycho Angriff: In diesem Triple-Block-V-Trigger erhöht Falke ihre Fähigkeit, ihren Stab auf verschiedene Arten zu nutzen. Nach der Aktivierung wirbelt Falke sofort herum und schlägt den Gegner in der Luft. Anschließend folgt eine Welle aus Psycho Power.

Critical Art: Psycho Flügel: Mit einem Mit einem voll aufgeladenen Stab, stößt Falke den Gegner in die Luft. Dann springt sie sich hoch, um den Gegner zu treffen, schlägt ihn mit ihrem Stab in die Seite und streckt ihn dann mit einem letzten Overhead-Schwung nieder.

Falke, der dritte Charakter der 3. Season, wird am 24. April 2018 zu Street Fighter 5 (Arcade Edition) stoßen. Falke ist deutscher Abstammung und wurde als alternativer Klon für M. Bison "gebaut". Sie hat die Fähigkeit, Psychopower in Objekten zu speichern und diese freizusetzen, hauptsächlich durch ihren Stab, den sie Harmony nennt. Capcom : "Viele Jahre harten Trainings verstrichen, was Falke tief in die Verzweiflung fielen lies. Sie wünschte sich, dass alles enden würde. Schließlich kam Ed zu ihrer Rettung und beide konnten Shadaloo entkommen. Jetzt haben die beiden ein Geschwister-ähnliches Band und suchen nach Anderen die Hilfe brauchen, wie sie.""Falke nutzt ihren Stab im Kampf, um Gegner auf Abstand zu halten, aber er dient auch als Kanal für ihre Psychopower. Durch das Drücken einer beliebigen Punch-Taste kann Falke ihre Psycho Power aufladen und speichern, bis diese auf drei verschiedene Arten ausgelöst wird:Wie bei Ed erfordern einige von Falkes speziellen Moves nur zwei Punch- oder zwei Kick-Buttons. Wenn man zwei "Schläge" drückt, löst man Psycho-Schneide aus, ihre Version eines Aufwärtsschnitts. Mit zwei Tritten aktiviert man die Fähigkeit Katapult - eine Kickbewegung; ähnlich Stabhochsprung.FähigkeitenLetztes aktuelles Video: Falke Charakter-Trailer