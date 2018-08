Street Fighter 5: Arcade Edition: G und Sagat steigen in den Ring - 4Players.de

Ab dem 6. August 2018 werden G und Sagat als spielbare Charaktere in der Arcade Edition von Street Fighter 5 verfügbar sein, wie Capcom bekannt gibt . Beide Kämpfer sind wie Sakura, Blanka, Falke und Cody Teil des Season 3 Character Pass und kosten einzeln 5,99 Dollar bzw. 100.000 Fight Money. G ist ein neuer Charakter, der sich selbst "President of the World" nennt. Er zieht Energie aus der Erde um seine Kräfte zu stärken und die Welt zu einen: