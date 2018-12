Street Fighter 5: Kage als erster Charakter der vierten Saison; großes Balance-Update - 4Players.de

Capcom hat die vierte Saison der Street Fighter 5: Arcade Edition angekündigt und gleich einen neuen "World Warrior" vorgestellt: Kage, die Verkörperung von "Satsui", einem wütenden Geist, geboren aus der Machtbesessenheit der Menschheit. Kage ist zum Preis von 5,99 Euro oder 100.000 Fight Money für PlayStation 4 und via Steam für PC erhältlich.Kage, der Name bedeutet "Schatten", ist die Fleisch gewordene Verkörperung des bösen Geistes "Satsui no Hado", der (theoretisch) Ryu befallen und ihn in Evil Ryu verwandeln kann. Nach einer Konfrontation in der Hauptstory von Street Fighter 5 kehrt nun 'Satsui no Hado' zurück. Anstatt Ryus Körper zu übernehmen, erscheint der Geist nun in seiner eigenen Verkörperung.Ab heute steht zudem ein Update für Street Fighter 5: Arcade Edition zum Download verfügbar, das Balance-Änderungen für nahezu alle Charaktere mit sich bringt. Fünf Charaktere (F.A.N.G, Vega, Chun-Li, Abigail und M. Bison) erhalten außerdem neue Moves zur Erweiterung ihrer jeweiligen Spielstile. Das vollständige Change-Log findet ihr hier ( Teil #1 Teil #2 ).Capcom schreibt: "Zusätzlich zu den Street Fighter 5: Arcade Edition-Updates kündigt Capcom die 2019er Saison der Capcom Pro Tour (CPT) an, die offizielle Liga für Street Fighter-eSport. Das erste Premier-Event findet während der Final Round am 15. März 2019 statt. Der komplette Zeitplan sowie die finalen Regeln für die Capcom Pro Tour-Saison 2019 werden voraussichtlich Anfang 2019 veröffentlicht. Die Street Fighter 5: Arcade Edition wird das offizielle Spiel der Saison 2019 der Capcom Pro Tour sein."