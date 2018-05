The Banner Saga 2: Switch-Umsetzung für Juni datiert - 4Players.de

Das Taktik-Rollenspiel The Banner Saga 2 erscheint am 7. Juni für Switch. Das hat Entwickler Stoic bekannt gegeben."Wir sind stolz darauf, Banner Saga 2 schon so kurz nach der Umsetzung des ersten Teils im vergangenen Monat für Nintendo Switch zu veröffentlichen", so Steve Escalante, General Manager des Publishers Versus Evil. "Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, in diese mehrfach ausgezeichnete Reihe einzusteigen. Fans von Strategie und Rollenspielen mit Nintendo Switch bekommen die Gelegenheit, die komplette Saga von Anfang bis Ende zu erleben, wenn in diesem Sommer mit Banner Saga 3 das dritte und letzte Kapitel veröffentlicht wird. Den Titel auf Nintendo Switch zu spielen ist ein wahres Vergnügen, weil man jederzeit und überall Zugriff darauf hat."The Banner Saga 3 wird als Abschluss der Trilogie am 26. Juli für PC, Mac, PS4, Xbox One und Switch erscheinen. Mobile Umsetzungen sollen kurze Zeit später folgen.Letztes aktuelles Video: PS4-Launch-Trailer