Drawn to Death: Entwickler äußern sich über den Stil - 4Players.de

Provokativ fragt David Jaffe in dem folgenden Video seine Designer Nafisah Tung und Andrea Daily, was sie darüber denken, wenn viele Spieler finden, dass Drawn to Death hässlich aussieht. Darauf antworten die Entwickler, dass der Stil bewusst so gewählt wurde, dass man den Look sofort mit Zeichnungen aus einem Highschool-Notizheft assoziiert und diese seien nun mal nicht so hübsch. Vielmehr will man mit den Animationen und dem schwarzen Humor punkten. Der Arena-Shooter erscheint am 4. April exklusiv für die PS4:Letztes aktuelles Video: Behind the Notebook