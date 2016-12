What Remains of Edith Finch: Trailer: Geschichten im verfluchten Familienanwesen - 4Players.de

Annapurna Interactive (Publisher) und Giant Sparrow (Entwickler) haben während der PlayStation Experience 2016 einen weiteren Trailer zu What Remains of Edith Finch veröffentlicht. Das PS4-Adventure der Unfinished-Swan -Macher soll im 1. Quartal 2017 vom Stapel laufen.Das Spiel ist eine Sammlung aus Kurzgeschichten einer US-Familie, auf der ein tödlicher Fluch lastet. Jeder Raum in dem Anwesen erzählt eine andere Geschichte, die man dann aktiv nachspielen darf. "Das Gameplay und die Handlung der einzelnen Geschichten sind dabei so unterschiedlich wie die Protagonisten selbst. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist die Ich-Perspektive und die Art und Weise, wie sie jeweils enden (...) Ihr begleitet Edith Finch bei dem Versuch, die Vergangenheit ihrer Familie ans Tageslicht zu befördern. Sie will herausfinden, wieso gerade sie die letzte noch lebende Angehörige des Finch-Clans ist", hieß es im PlayStation.Blog Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016