What Remains of Edith Finch: Erscheint im April für PC und PlayStation 4 - 4Players.de

What Remains of Edith Finch hat ein Datum für die Veröffentlichung bekommen: Nach Angaben von DualShockers haben die Entwickler Giant Sparrow / Sony Santa Monica (The Unfinished Swan) und Publisher Annapurna Interactive den 25. April für den Start des ungewöhnlichen 3D-Adventures auserkoren. Das Spiel erscheint für PS4 und PC, sollte ursprünglich von Sony vertrieben werden, landete dann aber aus unbekannten Gründen beim neuen Publisher. Der Preis wird bei knapp 20 Dollar liegen.Ben war in seiner E3-Vorschau vor fast zwei Jahren äußerst angetan: "Wer A Nightmare Before Christmas liebt, wird What Remains of Edith Finch vielleicht mit einem großen Lächeln spielen." Und deshalb gab es sogar ein Fit4Hit. Ob sich der positive Messe-Eindruck bestätigt, wird dann unser Test zeigen.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016