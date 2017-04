What Remains of Edith Finch: Adventure der Unfinished-Swan-Macher auf PC und PS4 veröffentlicht - 4Players.de

Annapurna Interactive und Giant Sparrow haben What Remains of Edith Finch auf PC ( Steam ) und PlayStation 4 ( PSN ) veröffentlicht. Das Adventure der Unfinished-Swan -Macher kostet 19,99 Euro. Englische Sprachausgabe und Untertitel u. a. in Deutsch und Französisch werden geboten.Das Spiel ist eine Sammlung aus Kurzgeschichten einer US-Familie, auf der ein tödlicher Fluch lastet. Jeder Raum in dem Anwesen erzählt eine andere Geschichte, die man dann aktiv nachspielen darf. "Du spielst Edith und erkundest das gigantische Haus der Finches auf Suche nach Hinweisen, die dir die Vergangenheit deiner Familie offenbaren und die Frage beantworten, warum du die einzige noch lebende Finch bist. Mit jeder Story, die du enthüllst, erlebst du das Leben eines weiteren Familienmitgliedes am Tage seines Todes und damit Geschichten aus ferner Vergangenheit bis in die Gegenwart. Gameplay und Handlung der Geschichten sind so unterschiedlich wie die Finches selbst. Was sie jedoch alle gemeinsam haben, ist die Ich-Perspektive und die Art und Weise, wie sie enden ... mit dem Tod des jeweiligen Familienmitglieds", schreiben die Entwickler.Ben war in seiner E3-Vorschau vor fast zwei Jahren äußerst angetan: "Wer A Nightmare Before Christmas liebt, wird What Remains of Edith Finch vielleicht mit einem großen Lächeln spielen." Und deshalb gab es sogar ein Fit4Hit. Ob sich der positive Messe-Eindruck bestätigt, wird unser Test zeigen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer