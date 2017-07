What Remains of Edith Finch: Traurigschöne Familiengeschichte in der nächsten Woche auf Xbox One - 4Players.de

Die traurigschöne Familiengeschichte What Remains of Edith Finch wird in der nächsten Woche auf Xbox One erscheinen. Annapurna Interactive und Giant Sparrow werden das Adventure am 19. Juli 2017 in digitaler Form veröffentlichen. Das Spiel der Unfinished-Swan-Macher wird 19,99 Euro kosten."Our dream is to make the world a stranger, more interesting place." - Das ist das hehre Credo von Giant Sparrow. Mit The Unfinished Swan haben sie vor fünf Jahren ein ästhetisch und spielmechanisch überaus interessantes Adventure für PlayStation 3 veröffentlicht - nur konnte die surreale Rätselreise ihre erzählerische Leere nicht kaschieren. Jetzt legt das Team aus Santa Monica auf PC und PlayStation 4 ausgerechnet mit einem Erzählspiel nach. Im Adventure "What Remains of Edith Finch?" erforscht man die ebenso mysteriöse wie morbide Vergangenheit seiner Familie. Ob das Storytelling-Experiment überzeugen kann, verrät der Test (PC und PlayStation 4).Letztes aktuelles Video: Xbox One Trailer