God of War: Soll der bisher brutalste Serienteil werden - 4Players.de

Während eines Twitch-Interviews (ab 5:30:30) auf der GameStop Expo 2017 in Las Vegas habe Sonys Marketing-Vize Asad Qizilbash laut NeoGAF zu Protokoll gegeben, dass die Entwickler von Sony Santa Monica der Meinung seien, mit dem kommenden God of War den bislang brutalsten Serienteil erschaffen zu haben, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.Zudem soll der Kampf strategischer und persönlicher sein, da man es vorwiegend mit ein bis zwei und nicht mit Massen an Gegnern zu tun bekommen werde. Darüber hinaus habe Qizilbash auch bestätigt, dass es Upgrades für Kratos' Leviathan-Axt geben werde. Der nordische Göttertrip (zur Vorschau ) soll Anfang 2018 für PlayStation 4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Spielszenen-Trailer