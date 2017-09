God of War: Infos zu Sprachen, Magie, Runen und Puzzles - 4Players.de

Es ist ne Weile her, daß ich einen GoW-Teil gespielt habe, aber ich meine mich zu erinnern, daß das Ganze relativ pure Schnetzel-Action war - und deswegen Spaß gemacht hat.Das hier klingt in etwa so wie der Tomb-Raider-Reboot... und es kommt auch noch das Kind dazu - was bekanntlich in Film und Spiel immer nervig ist.Ob das alles gut geht... man darf gespannt sein.