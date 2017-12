God of War: Termin-Gerücht: 22. März 2018

Sowohl im chilenischen als auch im US-amerikanischen PlayStation Store war kurzfristig der 22. März 2018 als Veröffentlichungstermin von God of War für PlayStation 4 aufgeführt . Bisher stand dort lediglich der 31. Dezember 2018 als Platzhalter-Datum - und mittlerweile wird dieser Platzhalter auch wieder verwendet. Der 22. März 2018 ist allerdings ein Donnerstag. Von Sony vertriebene Spiele erscheinen in der Regel am Dienstag/Mittwoch (je nach Kontinent) oder an einem Freitag. Für die USA wäre ein Verkaufsstart an einem Donnerstag zumindest ungewöhnlich. Der erste Teil von God of War erschien übrigens am 22. März (2005) und vielleicht möchte sich Sony an dem Releasetag des Originals orientieren.Unter Umständen könnte der Releasetermin von God of War bei der PlayStation Experience 2017, die am kommenden Wochenende stattfinden wird, angekündigt werden. Sony sprach bislang immer davon, dass der nordische Göttertrip "Anfang 2018" (zur Vorschau ) erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Paris Games Week 2017 Trailer