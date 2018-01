God of War: Entwickler erklärt, warum Kratos nicht mehr springen kann

ronny_83 hat geschrieben: ? Gestern 17:50 Bei all den Änderungen find ich die Kameraperspektive wirklich am schlimmsten. Ist mir etwas zu nah dran. Ansonsten weiß ich noch nicht, was ich vom Spiel halten soll. Den Jungen steh ich noch skeptisch gegenüber. Die Qualität einer Ellie scheint er nicht zu haben. Und die Dialoge im Artikel-Video sind einfach nur grottig. Wirken sehr flach und schlecht gesprochen.

Hüpfen ja oder nein: da sag ich immer ja. Alles andere wirkt zu linear und geskriptet.

Ich finde Kinder in brutalen Spielen ohnehin unpassend und fehl am Platz und nebenbei schlicht nervig. TLOU war eine rühmliche Ausnahme wobei Ellie ja auch schon etwas älter war. Da hat der psychologisch geschulte Unternehmensberater wohl gesagt, man könne durch diesen Regie-Kniff den harten Mann sowie das noch-Kind-sein Bedürfnis im juvenilen Spieler ansprechen und so zusätzliche Einnahmen generieren.Bei mir bewirkt das genau das Gegenteil. Mein Geld gibt´s genau deshalb nicht. Nennt man Reaktanz. Pech gehabt, kommt davon wenn man´s übertreibt mit aufgrund von Marktforschung und vermeintlicher Trends zusammengeschusterte gaming Produkte zu verhökern, statt fähigen Schreibern das Drehbuch anzuvertrauen.Schade eigentlich, denn das Setting gefällt mir ganz gut, was ich bisher so sah, ständig mit einem fast noch Kleinkind an meiner Seite will ich mich aber...