God of War: Gold-Status erreicht - 4Players.de

Sony hat die Entwicklung von God of War offiziell abgeschlossen und bekannt gegeben, dass das Spiel den Gold-Status erreicht hat. Der Titel geht also in Produktion, um am 20. April zu erscheinen. In einem kurzen Blog-Eintrag zeigt sich Creative Director Cory Barlog begeistert vom Ende des Projekts - leider ohne den Weg vom Plan zum fertigen Abenteuer zu beschreiben.In unserer Vorschau hinterließ sein Spiel bereits einen guten Eindruck: "Wer befürchtet hat, dass sich Kratos aufgrund der Familiengeschichte oder seines Sohnes Atreus von seinen martialischen Wurzeln entfernen würde, darf aufatmen", schreibt Jörg.