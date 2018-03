God of War: Kratos soll durch Atreus an Tiefe gewinnen und menschlicher wirken - 4Players.de

Durch Atreus, Sohn und Begleiter von Kratos, soll der Hauptcharakter aus God of War an Tiefe gewinnen und menschlicher wirken. Corey Barlog (Creative Director) erklärte im PlayStation Blog : "Wir haben ihn anfangs absichtlich das Image eines abscheulichen Antihelden gegeben. Jetzt wollen wir Kartos zu einem Charakter formen, den man ins Herz schließen kann. (...) Atreus ist der Anstoß den Krtos brauchte, um zu erkennen, dass er sich ändern muss ... Er kitzelt die Menschlichkeit heraus. Kratos bekommt seine eigene Menschlichkeit vor Augen gehalten, und er wird lernen diese zu akzeptieren. (...) Das Spiel ist keine Eskort-Mission, man muss sich keine Sorgen um ihn machen."Jeet Shroff (Gameplay Engineering Lead) fügt hinzu: "Für mich persönlich waren Elizabeth aus Bioshock Infinite und Ellie von The Last of Us die größten Inspirationen. Es war uns bewusst was es bedeuten würde, einen Begleiter dieses Kalibers in das Spiel zu inkludieren. Atreus wird dir niemals in die Quere kommen ... er wird immer hinter dir und deinen Taten stehen."Am 20. April erscheint God of War exklusiv für PlayStation 4. Fünf Jahre hat Sony Santa Monica an der Wiedergeburt des erfolgreichen Action-Adventures gearbeitet, das 2005/2006 auf PlayStation 2 debütierte und über die Jahre zum Synonym für filmreif inszeniertes Hack'n'Slay avancierte. Mehr dazu in der Vorschau und der Video-Vorschau Letztes aktuelles Video: Fighting with Atreus