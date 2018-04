God of War: Wann kommt der Test? - 4Players.de

Wir ziehen gerade mit Kratos und Atreus durch Midgard, aber da gibt es ja noch andere Welten wie Alfheim, Helheim oder Muspelheim. Sprich: Sony Santa Monica hat eine riesige nordische Spielwelt erschaffen, die wir selbst nach 25 Stunden noch nicht komplett erkundet haben. Unser Test zu God of War wird daher erst nächste Woche, voraussichtlich am Dienstag erscheinen - also noch früh genug vor dem offiziellen Release am 20. April.Falls ihr euch auf das Thema einstimmen wollt, sind vielleicht die ersten zehn Minuten auf der PlayStation 4 Pro oder die Vorschau interessant für euch. Außerdem haben wir einige neue Berichte vorbereitet wie z.B. einen Rückblick auf die Geschichte der Serie, die 2006 startete - das "Im Wandel der Zeit: God of War " gibt es als Text oder Video Schließlich haben wir noch ein historisches Special vorbereitet, in dem wir eine " Einführung in die germanische Mythologie " anbieten. Falls ihr euch fragt, warum ein Spiele-Redakteur das macht: Jörg ist studierter Historiker und Skandinavist, der sich intensiv mit dem Thema befasst und auch eine Abschlussarbeit dazuverfasst hat. Keine Bange: Das ist nur ein kleiner Appetitanreger inklusive Literaturtipps für alle, die sich weiter mit Thor und Odin beschäftigen wollen.Letztes aktuelles Video: Im Wandel der Zeit