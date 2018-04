God of War: Zwei Videos: Die Wandlung von Kratos und das Motion Capturing - 4Players.de

God of War

Sony hat zwei weitere Videos zuveröffentlicht. In dem ersten Vide spricht Cory Barlog (Creative Director) über die Wandlung von Kratos - von God of War 3 zu God of War (2018). Der zweite Clip erlaubt einen Blick hinter die Kulissen mit Motion-Capture-Stuntman Eric Jacobus."Es gibt eine innere Reise für jedes menschliche Wesen", erklärte Cory Barlog gegenüber dem PlayStation Blog . "In den alten Spielen war es mehr eine physische Reise. Die emotionale Reise, die interne Entwicklung, ist dieses mal viel faszinierender".Abschließend ergänzt der Creative Director noch: "Ich hatte schon immer diesen übereifrigen Komplex. Ich füge noch mehr und mehr neue Dinge hinzu, um das Spiel größer und besser zu machen, weil ich einfach nichts auf den Tisch gestellt lassen kann. Ich will die vollständige Erfahrung an die Spieler liefern. Ihr zahlt 60 Euro für ein Spiel? Ihr bekommt alles, was wir euch nur geben können."