God of War: Erfolgreichster Verkaufsstart der Serien-Geschichte in UK; Patch erlaubt Anpassung der Schriftgröße - 4Players.de

Zumindest in Großbritannien haben Sony und das Santa Monica Studio mit God of War den bisher erfolgreichsten Verkaufsstart innerhalb der Serie hingelegt und den ersten Platz der Charts erobert. Nach Angaben von Gamesindustry.biz sollen sich die Verkäufe im Handel im Vergleich zum bisherigen Bestmarken-Halter God of War 3 (2010) in der ersten Verkaufswoche um 35 Prozent gesteigert haben - konkrete Zahlen nennt der Bericht allerdings nicht.Jedoch wird noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass digitale Verkäufe nicht mit einbezogen wurden und God of War mit diesem fulminanten Start bereits die Verkaufszahlen des Remasters von Shadow of the Colossus übertroffen hat.Darüber hinaus sind die Entwickler weiter fleißig und reagieren auf Kritikpunkte: Wie DualShockers schreibt, hat man mittlerweile das Update 1.12 veröffentlicht, das u.a. die Anpassung der Schriftgröße erlaubt. Manche Spieler hatten sich darüber beschwert, dass sich die Texte aufgrund der kleinen Schrift zu schlecht entziffern lassen. Die Anpassungen lassen sich in den Optionen über den Menüpunkt "Barrierefreiheit" vornehmen.Letztes aktuelles Video: Bosskampf Hraezlyr