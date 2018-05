God of War: Update mit dem Fotomodus steht bereit - 4Players.de

"Kamera: Hier passt ihr das Sichtfeld, die Brennweite und die Option 'Kamera rollen' an.

Blendeneinstellungen: Hier passt ihr die Schärfentiefe, die Fokusentfernung und die Blende an.

Filter: Hier passt ihr die Körnigkeit, die Belichtung, Filter und die Filterintensität an.

Rahmen: Hier könnt ihr eine Randverzierung hinzufügen und die Helligkeit, das Ausmaß sowie den Abfall anpassen. Zur Wahl stehen eine Vielzahl an Randverzierungsstilen und das offizielle Logo von God of War.

Charaktere: Hier könnt ihr die Sichtbarkeit von Kratos, Atreus und allen anderen Charakteren in der Szene einstellen. Und mein persönlicher Favorit: Wir haben die Option eingebaut, Kratos' und Atreus' Gesichtsausdrücke zu verändern!"

Für God of War steht ein (kostenloses) Update zum Download bereit, das den Fotomodus hinzufügt. Zum Fotomodus gelangt man entweder über das Menü 'Optionen' oder durch die Aktivierung des Touchpad-Schnellzugriffs in den Einstellungen. Mit dem linken und rechten Analogstick bewegt man die Kamera im Fotomodus (mit R2 und L2 nach oben und unten). Mit der Quadrat-Taste kann die Kamera in die Ausgangsposition zurückgebracht werden.Im Fotomodus-Menü gibt es fünf Reiter mit individuellen Anpassungsoptionen. Jeet Shroff (Engineering Lead bei Santa Monica Studio) schreibt im PlayStation Blog