God of War: Game Director: Viele Bosskämpfe mussten aus Zeit- und Ressourcengründen gestrichen werden - 4Players.de

Während der Entwicklung von God of War mussten viele Bosskämpfe aus Zeit- und Ressourcengründen entfernt werden, erklärte Cory Barlog (Game Director) in einem Interview mit Gamingbolt . Er sagte, dass der Aufwand für die Gestaltung eines Bosskampfes viel größer sei, als allgemein angenommen wird.Cory Barlog: "Es gibt mehrere Bosse, die ich während der Entwicklung des Spiels 'rausschneiden' musste, einfach weil wir ungefähr 15 bis 20 Entwickler für jeden Boss brauchen und diese Bosse erfordern ein bis zwei Jahre [Entwicklungszeit]. Viele Leute unterschätzen das, glaube ich, wenn sie sagen, dass 'es nicht genug Bosse in diesem Spiel gibt'. Dann ist man irgendwie gierig, denn wenn ich noch zehn weitere Bosse im Spiel drin gehabt hätte, hätte es etwa 20 Jahre gedauert, dieses Spiel zu machen. (...) Und das ist die Natur der Entwicklung, wenn man beginnt, die Nuancen zu betrachten und dann erkennt, dass es einen Ort gibt, an dem der Ehrgeiz die Ressourcen und die Zeit überschattet, und man so viel machen will, aber man muss am Ende nur die Dinge auswählen, die den größten Einfluss haben. Es ist schwer zu erkennen, was man weglassen soll, aber man muss an einen Punkt angelangen, an dem man sagt: 'Weißt du was? Dieses Ding ist nicht so wichtig wie das andere, ich werde für dieses andere Ding kämpfen und dieses Ding loslassen'. Das ist die jahrelange Erfahrung, die dich wissen lässt, was dir wichtig ist und was du versuchst zu machen.""Wir haben nicht damit angefangen, 'das ist so und so, er will so und so töten, und er will das'. Diese Charaktere kamen aus den Interaktionen in der Geschichte und dem, was sie bieten würden, und dem Konzept der Begrenzung der Anzahl - etwas, worüber wir meiner Meinung nach auch ein wenig kritisiert wurden. Es gibt nicht viele Charaktere. Es gibt nicht viele Bosse. Und das ist beabsichtigt, 100%ig. Schaut euch das erste God-of-War-Spiel an. Nicht viele Bosse. Nicht viele Charaktere. Und ich denke, das ist gut. Ich dachte an God of War 3, ich liebe es, aber es ist wie ein Schwanengesang für die griechische Mythologie. Es gibt so eine Menge Charaktere, für die wir zwei Spiele gebraucht hätten, um Beziehungen aufzubauen. Jetzt führen wir Kratos in eine neue Welt und wie ein Fisch in einem Aquarium muss er sich anpassen."Letztes aktuelles Video: Bosskampf Walküre Sigrun