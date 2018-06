God of War: Patch mit New-Game-Plus-Modus in Entwicklung - 4Players.de

Bei Sony Santa Monica befindet sich ein Patch für God of War in Entwicklung, der einen New-Game-Plus-Modus hinzufügen wird. Dieser wird nach dem Abschluss des Spiels freigeschaltet.Die Entwickler schreiben dazu im PlayStation Blog : "In New Game + startet ihr in das Spiel neu mit der Ausrüstung, die ihr am Ende des Spiels gewonnen habt - Rüstung, Waffen, Talismane und ähnliches. Das einzige, das sich nicht verändert hat, ist eure Kraft beim Eintreten von Türen (...) Um euch noch etwas Spannung zu bieten, werdet ihr natürlich nicht einfach nur mit magischer Kraft durch das Spiel laufen und Draugrs und Albträume zerschlagen - wir haben den Schwierigkeitsgrad angezogen."Letztes aktuelles Video: Bosskampf Walkuere Sigrun