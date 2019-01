God of War: Game Director Corey Barlog: Pläne für DLC waren zu überambitioniert - 4Players.de

God of War wird vorerst wohl keine Erweiterung erhalten. Drauf deuten die Aussagen von Game Director Corey Barlog im Gespräch mit Kinda Funny hin, die von DualShockers aufgegriffen wurden. Demnach tüftelte er zwar bereits an einem Konzept für einen DLC, doch waren seine Pläne nach eigenen Aussagen zu überambitioniert für eine Erweiterung gewesen. Stattdessen kam er zu der Erkenntnis, dass sich seine "spaßige Idee" nur als eigenständiger Titel umsetzen ließe. Sein Team bei Sony Santa Monica pflichtet ihm offenbar bei und bezeichnete die DLC-Pläne angesichts des großen Ausmaßes als "verrückt" und "etwas zu groß".Durchaus denkbar erscheint allerdings ein Weg, den Naughty Dog mit dem zuletzt eigenständigen "Left Behind" von The Last of Us oder dem Uncharted-Ableger The Lost Legacy beschritten hat. Barlog ließ offen, ob er sich derzeit weiter damit beschäftigt, seine DLC-Vision als eigenständige Erweiterung zu verwirklichen oder die Ideen gleich in einen potenziellen Nachfolger einfließen lassen möchte. Allerdings zeigte er sich zufrieden darüber, bei God of War von Anfang an eine komplette Geschichte mit einem Anfang und einem Ende abgeliefert zu haben, die nicht zwingend eine Story-Erweiterung verlangt.Letztes aktuelles Video: Tales from the Lake of Nine