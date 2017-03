Enter the Gungeon: Twinstick-Shooter erscheint am 5. April auch für die Xbox One und Windows 10 - 4Players.de

Wie die Entwickler von Dodge Roll verkünden, erscheint der rasante Twinstick-Shooter Enter the Gungeon am 5. April auch für Xbox One und Windows 10. Durch Microsofts Play-Anywhere-Initiative können digital beide Versionen genutzt werden. Auch die Speicherstände können mittels Cloud-Speicher übertragen werden.Letztes aktuelles Video: Xbox-One und Windows-10-Ankuendigung