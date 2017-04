Enter the Gungeon: Feuererlaubnis auch auf Xbox One und im Windows-10-Store erteilt - 4Players.de

Ein Jahr nach seinem PC- und PS4-Debüt ist Enter the Gungeon auch auf Xbox One und im Windows-10-Store erhätlich, wie Dodge Roll Games und Devolver Digitial bekannt geben. Der bleihaltige Dungeon-Crawler (zum Test ) gehört zur Xbox-Play-Anywhere-Initiative und unterstützt damit Cross-Buy und Cross-Save zwischen Xbox One und Windows-10-PCs. "Wir wollen unseren Teil zur unkontrollierten Verbreitung von Schusswaffen beitragen und haben deshalb Enter the Gungeon auf Xbox One und im Windows 10-Store veröffentlicht", so Devolver Digital CFO Fork Parker. "Kinder lieben Pistolen und wer wären wir denn, wenn wir ihnen diese einfachen Freuden im Leben vorenhalten würden?"Letztes aktuelles Video: Xbox-One und Windows-10-Ankuendigung