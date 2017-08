Enter the Gungeon: Advanced Gungeons & Draguns: Zweites großes Update im Anmarsch - 4Players.de

Dodge Roll Games und Devolver Digital haben auf Steam das zweite große Update für Enter the Gungeon angekündigt: Advanced Gungeons & Draguns, so der Titel der Aktualisierung, soll sich auf von der Community gewünschte Änderungen und Komfortverbesserungen sowie neue Synergien, Waffen, Items und einen weiteren Boss konzentrieren.Erscheinen soll das von den Machern als "Complete Version" bezeichnete Update der Mischung aus Dungeon Crawler, Twinstick-Action und Bullet Hell (zum Test ) möglichst zeitgleich für alle Plattformen (PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch) im Herbst 2017. Zudem sei noch etwas "kleines, aber großartiges" für September geplant.Letztes aktuelles Video: Xbox-One und Windows-10-Ankuendigung