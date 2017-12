Enter the Gungeon für Switch veröffentlicht

Dodge Roll Games und Devolver Digital haben Enter the Gungeon für Nintendo Switch im eShop veröffentlicht. Der Preis beträgt 14,99 Euro. Die Switch-Version wurde in Zusammenarbeit mit 22nd Century Toys entwickelt und bietet einen lokalen Koop-Modus (für zwei Spieler mit je einem Joy-Con). Auf PC, PS4 und Xbox One konnte Enter the Gungeon einen Gold-Award abstauben ( zum Test )."Es ist wie Zelda mit Waffen oder was auch immer", sagte Devolver Digital CFO Fork Parker. "Vielleicht ist es auch eine Art 'Open Carry Animal Crossing' - aber lasst uns einfach ein Zitat benutzen, das die Fans scharf auf das Spiel macht."Publisher Devolver Digital schreibt weiter: "Mutige Gungeoneers werden mit Hunderten von einzigartigen Waffen und Gegenständen bis an die Zähne bewaffnet, um gefährliche Gefechte mit regelrechten Horden von Geschossen zu bestehen. Handgefertigte Räume verbinden sich mit zufällig erzeugten Verliesen und erschaffen ein nahtloses und stets neues Abenteuer, in welchem Spieler Waffen freischalten, Geheimnisse aufdecken und Verbündete treffen, die mit ihrem Kampf sympathisieren. Es gibt auch einen NPC, der sehr nach Link aussieht, aber lass uns bitte entspannt damit umgehen und die Anwälte da raushalten."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer