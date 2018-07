Enter the Gungeon: Erweiterung "Advanced Gungeons & Draguns" steht in den Startlöchern - 4Players.de

The massive free expansion Advanced Gungeons & Draguns hits Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, and PC on July 19! [pending console approvals] pic.twitter.com/qZoColzp6b — Enter the Gungeon (@DodgeRollGames) 13. Juli 2018

Die eigentlich für Herbst 2017 geplante (kostenlose) Erweiterung "Advanced Gungeons & Draguns" für Enter the Gungeon wird am 19. Juli 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen, wobei die Konsolen-Zertifizierung des großen Updates noch ausstehen würde und sich ggf. die Veröffentlichung bei einer Ablehnung verschieben könnte.Die große Erweiterung umfasst Hunderte neuer Räume sowie mehr Waffen, Gegenstände und Gegner. Abgesehen von vielen "wilden Synergien" versprechen die Entwickler großzügigere Dropraten, allerlei Komfortverbesserungen und die Möglichkeit über Tische und Särge zu sliden.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer