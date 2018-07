Enter the Gungeon: Kostenlose Erweiterung "Advanced Gungeons & Draguns" veröffentlicht - 4Players.de

Für Enter the Gungeon ist die kostenlose Erweiterung "Advanced Gungeons & Draguns" auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Der Bullet-Hell-Dungeoncrawler soll (im Laufe des Tages) auch mit 50 Prozent Rabatt auf allen Plattformen außer der PS4 angeboten werden, schreiben Dodge Roll Games und Devolver Digital."Advanced Gungeons & Draguns ist eine massive, neue Erweiterung, die das ursprüngliche Spiel mit neuen Funktionen und unglaublicher Vielfalt erweitert und weiter verfeinert. Master Gungeoneers werden mit hunderten von neuen Räumen, neuen Feinden, neuen Bossen und einem Reflex-Test-Turbo-Modus vor gänzlich neue Herausforderungen gestellt. Und natürlich nimmt man auch Rache an jedermanns Lieblingsdieb, der findigen Ratte. (...) Der Einstieg in Enter the Gungeon war noch nie so einfach - mit großzügigeren Drop-Rates, hunderten von neuen Waffen- und Itemsynergien und Dutzenden von völlig neuen Waffen und Items, mit denen sich neue Spieler noch öfter noch mächtiger fühlen werden", erklärt der Publisher in der Ankündigung. Das ausführliche Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Advanced Gungeons Draguns - Launch Trailer