Skytorn: Entwicklung des prozedural generierten Metroidvania-Abenteuers eingestellt - 4Players.de

Die Entwicklung von Skytorn ist mittlerweile eingestellt worden, dies gab Noel Berry bei Medium bekannt. Das Metroidvania-Abenteuer mit prozedural generierten Levels befand sich seit 2012 in Produktion, aber das Team konnte nie wirklich ein überzeugendes und funktionierendes Konzept rund um die schwimmende Insel und drei Hauptdungeons mit Power-Ups entwickeln. Es gab wohl immer wieder Probleme mit den prozedural erstellten Arealen.Im Januar 2017 wurde dann die Skytorn-Entwicklung pausiert, damit mehr Leute an Celeste arbeiten konnten. Nun werden sie Skytorn komplett links liegen lassen und stattdessen ein neues Projekt in Angriff nehmen.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience"Skytorn ist ein Abenteuer-Spiel, bei dem die Spielwelt mittels eines Algorithmus erzeugt wird und der Schauplatz ist in den Wolken einer post-apokalyptischen Welt. Der Fokus von Skytorn liegt auf dem Kämpfen gegen Kreaturen und dem Erforschen der Welt. Wir wollen eine Welt erzeugen die sich lebendig anfühlt, die Gefahren birgt und immer neue Wege der Erkundung erlaubt. Jedes Mal, wenn ihr ein Spiel beginnt, werdet ihr eine neue Insel im Himmel vorfinden, mit neuen Kerkern und Herausforderungen die es zu meistern gilt. Deine Rolle ist es die eines Reisenden, der mit seiner alten Schaufel im Boden nach Schätzen sucht und sich immer wieder gefährlichen Kreaturen stellen muss. Während du die Insel absuchst, wirst du immer wieder Verbesserungen für deine Schaufel finden. Beispielsweise eine Art Verzauberung, die deine Schaufel elektrifiziert und deine Gegner mit Stromstößen ausschaltet. Gräbst du tief genug, wirst du auf einen Dungeon stoßen, in dem sich Schätze verbergen. Und vielleicht helfen dir auch die wenigen Überlebenden bei deiner Aufgabe und rüsten dich für dein Abenteuer mit lebensnotwendigen Gegenständen aus."