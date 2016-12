Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Überblick-Trailer zu Road to Boruto - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen weiteren Trailer zu Road to Boruto, der Erweiterung zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 , veröffentlicht. Das Video gibt einen Überblick über die Inhalte. Zu sehen sind Charaktere, Modi, Attacken, Kombinationen etc. Die Erweiterung sowie das Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto Full Pack werden am 3. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Australasien erscheinen.Letztes aktuelles Video: Road to Boruto Ein Neues Zeitalter