Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto: Aktuelle Spieleindrücke zur kommenden Erweiterung - 4Players.de

Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC) Screenshot - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (PC)

Bandai Namco Entertainment und CyberConnect2 haben weitere Spielaufnahmen aus Road to Boruto, der kommenden Erweiterung zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 , veröffentlicht:Das ab dem 3. Februar 2017 sowohl einzeln als auch als Komplettpaket für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältliche Add-on wird neue Abenteuer, Events und Kämpfe wie das Duell gegen Momoshiki beinhalten, in dem Boruto und seine Freunde durch die Dunkelheit rennen müssen, um Naruto zu retten. Mehr dazu auf der offiziellen Webseite sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Road to Boruto Ein Neues Zeitalter