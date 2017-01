Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto: Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht - 4Players.de

Bandai Namco Entertaiment und CyberConnect2 haben einen neuen Spielszenen-Trailer zur Anfang Februar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinenden Road-to-Boruto-Erweiterung zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Videos stehen die fünf spielbaren Charaktere Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha, Mitsuki, Naruto Uzumaki (Road-to-Boruto-Version) und Sasuke Uchiha (Road-to-Boruto-Version), die alle über ein neues Moveset verfügen, die in freien Kämpfen oder dem neuen Story-Modus zum Einsatz kommen:Letztes aktuelles Video: Road to Boruto Spielszenen-Trailer