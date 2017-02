Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: Erweiterung "Road to Boruto" steht bereit - 4Players.de

Die Erweiterung "Road to Boruto" für Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 ist mittlerweile auf PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Bandai Namco Entertaiment hat außerdem ein Komplettpaket aus Hauptspiel, Erweiterung und Season Pass veröffentlicht. Zeitgleich ist ein Patch für die PC-Version des Hauptspiels erschienen, der eine 60-fps-Option und 4K-Auflösung mit sich bringt."Die Erweiterung basiert auf der Handlung von Boruto: Naruto the Movie. Somit schlüpfen Spieler in die Rolle von Boruto, dem Sohn von Naruto Uzumaki, der einer neuen Generation Shinobi angehört. Das Abenteuer ist im überarbeiteten Konohagakure (Dorf versteckt hinter den Blättern) angesiedelt, in dem es gilt, die Chunin-Auswahlprüfung zu meistern und sich letztlich in aufregenden und brutalen Kämpfen gegen den ungestümen Momoshiki und seinen treuen Untergebenen Kinshiki zu behaupten." Road to Boruto umfasst neue spielbare Charaktere, die das Kampfensemble bereichern: Boruto, Sarada, Mitsuki, Naruto 7. Hokage, Sasuke, der wandernde Shinobi und Mecha-Naruto.Letztes aktuelles Video: Road to Boruto Spielszenen-Trailer