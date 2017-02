Hollow Knight: Termin des 2D-Action-Adventures steht fest - 4Players.de

Das 2D-Action-Adventure (Jump-&-Run/Platformer) Hollow Knight wird am 24. Februar 2017 für PC und Mac via Steam GOG und Humble veröffentlicht. In dem handgezeichneten Abenteuer wird man die Tiefen eines untergegangenen Königreiches erkunden und dort auf allerlei garstige Kreaturen treffen. Neue Fähigkeiten und in den Stollen gefundene Ausrüstung sollen die Chancen des Ritters verbessern, die Gefahren bzw. die Gegner zu überwinden. Über 130 Gegner und 30 Bosskämpfe sollen geboten werden.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer