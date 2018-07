Hollow Knight: Kostenlose Erweiterung Gods & Glory datiert - 4Players.de

Gods & Glory, die vierte und letzte kostenlose Erweiterung für Hollow Knight, erscheint am 23. August für PC und Switch. Das hat Team Cherry auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben. Darüber hinaus weisen die Entwickler darauf hin, dass sie zum großen Finale gleichzeitig den bisher größten DLC für ihr Spiel abliefern werden. Versprochen werden neue Boss-Gegner, weitere NPCs und zusätzliche Quests. Außerdem beinhaltet die Erweiterung viel neue Musik von Komponist Christopher Larkin. Dabei gibt es den Soundtrack auf dem neuen Album Gods & Nightmares nicht nur in digitaler Form, sondern die 15 Stücke werden auch in limitierter Stückzahl auf Vinyl veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Video-Test