Sniper: Ghost Warrior 3: TwitchCon-Trailer zeigt heroische Szenen - 4Players.de

Anlässlich der TwitchCon 2016, die vom 30. September bis zum 2. Oktober in San Diego stattfindet, hat man seitens CI Games einen Trailer von Sniper: Ghost Warrior 3 veröffentlicht, der zu den Klängen von "Heroes" von Generdyn featuring Zayde Wolf die heroischen Seiten der Scharfschützen glorifiziert. Ganz nach dem Motto des Spiels, welches am 27. Januar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint: "Be a Sniper, Be a Ghost, Be a Warrior, BE MORE!".