Sniper: Ghost Warrior 3: City Interactive nennt erste Infos zum Multiplayer und dessen DLCs - 4Players.de

In einem Interview mit City Interactives CEO Marek Tyminski hat Gamespot.com erste Infos zum Mehrspieler-Part seines taktischen Scharfschützen-Shooters verraten: Man wolle in diesem Teil des Spiels nicht mit dem Komplexitätsgrad von Call of Duty oder Battlefield konkurrieren, sondern behandle den Multiplayer eher als "solide Zugabe zur Einzelspieler-Kampagne". Neben einem Deathmatch werde es auch einen "einzigartigen", auf das Spiel zugeschnittenen Modus geben, der sich stark von Konkurrenztiteln unterscheiden soll und nach dem Start des Spiels DLCs und Upgrades erhalten soll. Nähere Details dazu wollte Tyminski noch nicht verraten - auch nicht zur Spielerzahl oder ob es kooperative Spielvarianten geben wird. Als er darauf angesprochen wurde, ob es nicht zu wagemutig sei, eine 30-Stunden-Kampagne anzubieten und ob man manche optionalen Missionen nach dem Scheitern erneut angehen könne, lautete die Antwort:"Ich denke, es ist noch zu früh, das zu bestätigen, weil es einige Missionen geben könnte, zu denen man nicht mehr zurückkehren kann, aber insgesamt wollen wir den Spielern so viel Wiederspielwert wie möglich bieten."Sniper: Ghost Warrior 3 wird am 4. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: TwitchCon-Trailer