Sniper Ghost Warrior 3: Die Hintergrundgeschichte im Überblick - 4Players.de

CI Games und Deep Silver haben Details zur Hintergrundgeschichte von Sniper Ghost Warrior 3 verraten. Demnach soll der Sandbox-Scharfschützen-Shooter eine Geschichte von Bruderschaft, Vertrauen und Verrat erzählen, während am Schauplatz (Georgien) gerade ein Bürgerkrieg tobt. Als Spieler schlüpft man in die Rolle von Jonathan North, einem amerikanischen Scharfschützen, der nahe der russischen Grenze im nördlichen Georgien abgesetzt wird. Er soll den Anführer der aufständischen Separatisten neutralisieren und seinen verschollenen Bruder finden."Jon North wird in eine Konfliktzone in der Republik Georgien entsendet. Georgien droht im Chaos eines Bürgerkriegs zu versinken, doch aufgrund der geographischen Lages des Landes zwischen Westasien und Osteuropa, ist es von entscheidender strategischer Wichtigkeit. Jons JSOC-Mission [Joint Special Operations Command] lautet, die Anführer der aufständischen Separatisten zu neutralisieren, die das Land destabilisieren. Zudem muss sich Jon mit dem angeblichen Tod seines jungen Bruders, Robert, auseinandersetzen.Jon war ebenfalls bei einem zwei Jahre zurückliegenden Angriff anwesend, in dessen Verlauf Robert gefangengenommen wurde, jedoch konnte er seinen Bruder nicht retten. Laut den jüngsten Geheimdienstberichten soll Robert nun jedoch plötzlich am Leben sein und sich in einem, von Separatisten kontrollierten Gebiet in Georgien befinden. Jon glaubt an eine zweite Chance, um seinen Bruder zu retten. Frank Simms, Jons langjähriger Verbindungsmann bei der JSOC, versteht Jons persönliche Beweggründe, solange er seine offiziellen Aufträge nicht aus den Augen verliert.Um seine Mission und die Suche nach seinem verschollenen Bruder bewältigen zu können, stellt Jon in Team aus Experten zusammen, das ihm unter die Arme greifen soll. Seine erste Wahl ist Lydia Jorjadze, eine ehemalige Agentin des georgischen SFB und Söldnerin. Lydia ist eine kampferfahrene Veteranin, die in Afghanistan nicht nur an Jons Seite gekämpft hat. Ihre leidenschaftliche Affäre endete, als Jon nach einem gefährlichen Feuergefecht plötzlich verschwand. Als Jon sie um Hilfe bittet, stimmt Lydia ohne zu zögern zu, um ihm unterstützend zur Seite zu stehen. Doch auch sie verfolgt eigene Ziele, denn die Ereignisse von Afghanistan sind nicht spurlos und nicht ohne unbeantwortete Fragen in ihrem Gedächtnis geblieben.Raquel Shein, eine gefährliche MOSSAD-Agentin, ist ebenfalls bereit, dem Team von Jon beizutreten, solange er ihr hilft, Sergei Flostov zu finden. Flostov ist ein brillanter Wissenschaftler, der schon viel zu lange ungeschoren verbotene Experimente durchführt. Die Israelis wollen ihn finden und unschädlich machen. Während das Team die Anführer der Separatisten eliminiert und mit dem georgischen Widerstand zusammenarbeitet, taucht ein mysteriöser Scharfschütze namens Amazi mit hochtechnisierten Waffen auf, der dem Team immer wieder in die Quere kommt, ihnen jedoch auch immer mal wieder behilflich ist."Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein offener Betatest mit zwei Singleplayer-Missionen soll am Anfang Februar stattfinden Letztes aktuelles Video: Slaughterhouse Walkthrough