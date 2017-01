Sniper Ghost Warrior 3: Die Scharfschützen-Grundlagen im Trailer - 4Players.de

Im ersten Teil der "Sniper-Tactics-Videoreihe" zeigt CI Games einige Scharfschützen-Grundlagen aus Sniper Ghost Warrior 3 . Zunächst geht es um die Kalibrierung des Zielfernrohrs, die eigene Positionierung im Gelände und die Drohne. Letztere kann zur Erkundung des Gebietes und zur Markierung der Gegner genutzt werden.Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 4. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein offener Betatest mit zwei Singleplayer-Missionen soll am Anfang Februar stattfinden Letztes aktuelles Video: Sniper Tactics Basic Tactics Guide